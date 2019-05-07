Трюдо похвалил Порошенко за поддержку мирной передачи власти на Украине

ОТТАВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого обсудил с ним итоги прошедших президентских выборов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо поблагодарил президента Порошенко за ту работу, которую он проделал в течение последних пяти лет, чтобы помочь Украине встать на евроатлантический путь, ведущий к процветающему, стабильному и демократическому будущему", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили прошедшие на Украине президентские выборы. "Премьер-министр Трюдо также похвалил президента Порошенко за его своевременное признание воли украинского народа и за его приверженность мирной и упорядоченной передаче власти [в стране]", - добавили в пресс-службе.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Владимир Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. В данном случае новоизбранный президент должен принести присягу до 2 июня включительно.