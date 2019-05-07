Бразильскому городу на границе с Венесуэлой не хватает средств для приема беженцев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая. /ТАСС/. Власти бразильской Пакараимы (северный штат Рорайма), ближайшего населенного пункта к границе с Венесуэлой, обратятся к федеральному центру с просьбой увеличить в полтора раза бюджетные ассигнования, предназначенные для приема возрастающего числа беженцев из соседнего государства. Об этом сообщил в понедельник портал UOL со ссылкой на местного главу района Жулиану Торкуату-дус-Сантуса.

"До сих пор нам удавалось экономить, максимально задействовав имеющиеся ресурсы. Однако с ростом числа венесуэльцев можем с уверенностью сказать, что наш муниципалитет уже в ближайшее время ждет финансовый коллапс", - заявил он, выступая в Сенате [верхней палате двухпалатного парламента страны - прим. ТАСС]. По подсчетам районной администрации, им необходимо дополнительно 3 млн реалов (около $755 тыс.) ежемесячно.

Как указал градоначальник, за последний месяц из Венесуэлы в Бразилию прибыло не менее 14 тыс. граждан соседнего государства. Население Пакараимы за счет беженцев ежегодно увеличивается на 1,5 тыс. человек. "Очередь на получение места в детском саду и школе насчитывает 800 детей и перспективы [ее сокращения] отсутствуют", - пояснил Торкуату-дус-Сантус.

В августе прошлого года в райцентре Пакараима, население которого, согласно переписи 2010 года, составляет чуть более 10 тыс. жителей, произошли столкновения местного населения с беженцами. Участники беспорядков сжигали личные вещи сотен мигрантов, забрасывали их камнями и самодельными дымовыми шашками. Венесуэльцы в ответ громили автомобили местных жителей. Столкновения начались после того, как четверо мигрантов избили и ограбили пожилого бразильского торговца.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, республику покинули уже более 3,4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов. Ситуация в стране осложнилась еще больше после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.