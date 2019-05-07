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Reuters: власти Мьянмы выпустят на свободу более 6,5 тыс. заключенных

В апреле освободили порядка 16 тыс. заключенных

БАНГКОК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Мьянмы во вторник выпустят на свободу 6520 заключенных после двух массовых амнистий в апреле. Об этом сообщило агентство Reuters.

Среди уже освобожденных, как передает агентство со ссылкой на свидетеля, - двое журналистов Reuters, приговоренных 3 сентября 2018 года к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны.

В Мьянме принято проводить амнистии во время традиционного Нового года, который начался 17 апреля.

17 и 26 апреля власти Мьянмы объявили об амнистии более 9 тыс. и почти 7 тыс. заключенных соответственно. Правозащитники выражали разочарование, поскольку освобождены были лишь два человека, отбывавших наказание в тюрьме по политическим обвинениям.

В новость были внесены изменения (06:00 мск) — добавлена информация об освобожденных журналистах.

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