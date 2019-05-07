Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с РФ по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.

"У президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина состоялся хороший разговор. Думаю, что он дает возможность сторонам двигаться вперед. Президент Трамп осознает, что нам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования", - сказал Помпео в интервью газете Helsingin Sanomat перед встречей на полях заседания Арктического совета в Рованиеми с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Президент осознает, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться", - подчеркнул госсекретарь.

"Надеюсь, что мы можем начать разговор о такой возможности. Может быть, это слишком амбициозно говорить о такой краткосрочной перспективе. До истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось пару лет. Возможно, нам придется работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдет в положительном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трехстороннее сотрудничество. Мир выиграет от этого в значительной степени, мы будем к этому стремиться", - сказал Помпео.

Госсекретарь также утверждает, что "Россия исторически является державой, с которой мир уже дважды вступал в конфликт за последнее столетие". Помпео не пояснил, о каких именно конфликтах идет речь.

В понедельник МИД КНР заявил, что Пекин не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений. В Белом доме и Госдепартаменте не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать заявление китайской стороны о намерении не принимать участия в таких предлагаемых Трампом переговорах.