СМИ: южнокорейский министр объединения посетит в среду офис связи в КНДР

СЕУЛ, 7 мая. /ТАСС/. Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль посетит 8 мая межкорейский офис связи в Кэсоне на территории КНДР. Об этом сообщил во вторник агентству Yonhap неназванный представитель ведомства.

По его словам, это будет первая поездка Ким Ён Чхоля на Север в качестве руководителя Минобъединения. "Министр ознакомится с работой офиса, который играет важную роль в отношениях Сеула и Пхеньяна", - отметил представитель ведомства. По его словам, Ким Ён Чхоль в ходе поездки не планирует переговоров с северокорейской стороной.

Межкорейский офис связи в Кэсоне начал работу в сентябре 2018 года. На постоянной основе там трудятся около 50 южнокорейцев. Планировалось, что представители Севера и Юга будут встречаться там еженедельно для обсуждения актуальных двусторонних вопросов. Однако такие встречи не проводятся уже десятую неделю подряд.

Город Кэсон находится примерно в 20 км к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров на два государства. До 2016 года там действовал технопарк, в котором на южнокорейских предприятиях трудились северокорейские рабочие. Он был закрыт по инициативе Сеула в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные испытания.