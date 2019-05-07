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Президентские выборы на Украине - 2019

В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

Соответствующий документ внес на рассмотрение парламента внефракционный депутат Виктор Балога
Владимир Зеленский Анна Марченко/ТАСС
Описание
Владимир Зеленский
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте украинского парламента.

"Я зарегистрировал в Верховной раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент должен принести присягу и приступить к выполнению своих полномочий. Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая", - написал в Facebook автор постановления, внефракционный депутат Рады Виктор Балога.

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Он подчеркнул, что документ подготовлен не по просьбе Зеленского. "Это моя личная инициатива. Моя мотивация проста: если новая команда хочет как можно раньше приступить к работе, то в этом нет ничего плохого. Даже если Зеленский хочет это сделать, чтобы иметь время на роспуск парламента, то лично я этого не боюсь", - пояснил Балога. При этом он призвал действующего президента Украины Петра Порошенко и его команду в парламенте "не мешать работать молодым".

Ранее в Раде уже был зарегистрирован проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая. Автором его выступил внефракционный депутат Сергей Мищенко.

Владимир Зеленский 4 мая написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Зеленский отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день избранный президент после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.

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