Антикоррупционное бюро Украины открыло дело против спикера Рады за отдых в отеле Катара

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной рады Андреем Парубием, который ранее был замечен в дорогом отеле Катара в период участия в Ассамблее Межпарламентского союза.

"10.04.2019 уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - сказано в ответе НАБУ агентству "Украинские новости" на запрос о затратах Парубия в период пребывания в Катаре.

В НАБУ добавили, что сейчас по этому факту проводится досудебное расследование.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием.

В начале апреля журналист Александр Дубинский в социальных сетях сообщил, что Андрей Парубий отдыхает в престижном пятизвездочном отеле Катара. При этом он обнародовал видео, на котором видно, как спикер Рады купается там в бассейне.

Впоследствии оказалось, что в то время Парубий находился не на отдыхе, а принимал участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Катара Дохе.