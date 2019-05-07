СМИ: власти Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов

По его данным, база находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо. Владелец здания задержан полицией, на месте продолжаются следственные мероприятия.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

За терактами, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями. К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, предположительно, причастных к терактам.