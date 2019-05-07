МИД Японии: Токио хотел бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры Рэйва

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Японии хотело бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), которая началась в стране 1 мая с восхождением на престол императора Нарухито. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"По возможности мы бы хотели в ходе эры Рэйва решить две проблемы - заключить с Россией мирный договор и вернуть на родину похищенных Северной Кореей граждан", - приводит его слова общественное телевидение NHK. Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в ходе предыдущей эры Хэйсэй ("Мир и согласие") Япония не была вовлечена в войны, и впредь будет прилагать еще больше усилий, чтобы "эпоха мира продолжилась и в эру Рэйва".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее неоднократно подчеркивал, что хотел бы заключить мирный договор с РФ при жизни нынешнего поколения японцев и россиян.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.