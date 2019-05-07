Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters

БАНГКОК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Как во вторник сообщило Agence France-Presse, репортеры были помилованы в интересах страны.

"Два журналиста [агентства] Reuters были освобождены после того, как власти страны приняли во внимание национальные интересы на долгосрочную перспективу", - заявил агентству официальный представитель правительства Мьянмы.

Ранее Reuters информировало со ссылкой на свидетеля, что репортеры 33-летний Ва Лон и 29-летний Кяу Су Оо покинули тюрьму на окраине Янгона, проведя за решеткой более 500 дней.

3 сентября 2018 года суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны.

В ноябре адвокаты репортеров подали апелляцию на обвинительный приговор. Защита также заявляла, что прокуроры не смогли доказать, что журналисты собирали секретную информацию и намеревались нанести ущерб национальной безопасности Мьянмы. 11 января Высокий суд Янгона отклонил эту апелляцию. 1 февраля адвокаты корреспондентов подали апелляцию в Верховный суд Мьянмы с просьбой отменить приговор, которая была отклонена 23 апреля.

17 и 26 апреля президент Мьянмы Вин Мьин объявили об амнистии более 9 тыс. и почти 7 тыс. заключенных соответственно. Правозащитники выражали разочарование, поскольку освобождены были лишь два человека, отбывавших наказание в тюрьме по политическим обвинениям. 7 мая власти страны выпустили на свободу 6 тыс. 520 заключенных.