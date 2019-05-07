ЕС и ЮНЕСКО приветствуют освобождение в Мьянме двух журналистов Reuters

БАНГКОК, 7 мая. /ТАСС/. Евросоюз и Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приветствуют освобождение в Мьянме по президентской амнистии журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.

"Мы рады, что журналисты Reuters Ва Лон и Кяу Су Оо сегодня получили президентское помилование. Теперь они свободны и могут воссоединиться со своими семьями и возобновить свою жизненно важную работу", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В документе также подчеркивается, что ЕС "будет и впредь отстаивать свободу СМИ и плюрализм как важнейшие опоры демократии во всем мире и будет продолжать работать с властями Мьянмы в поддержку демократии в стране".

"ЮНЕСКО приветствует освобождение двоих журналистов, которые всего пять дней назад были удостоены Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати", - отметили в организации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что двое его сотрудников, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне, выпущены на свободу по президентской амнистии. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны.

17 и 26 апреля президент Мьянмы Вин Мьин объявил об амнистии более 9 тыс. и почти 7 тыс. заключенных соответственно. Правозащитники выражали разочарование, поскольку освобождены были лишь два человека, отбывавших наказание в тюрьме по политическим обвинениям. 7 мая власти страны выпустили на свободу 6 тыс. 520 заключенных.