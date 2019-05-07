Генпрокурор Украины оправдал неявку Порошенко на допрос по делу о "майдане"

"Он готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий", - заявил Луценко журналистам, комментируя неявку главы государства на допрос, назначенный на вторник.

При этом генпрокурор раскритиковал сам факт вызова Порошенко на допрос. По его мнению, попытка начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергея Горбатюка организовать допрос главы государства вызвана не интересами расследования, а критикой в его адрес со стороны Порошенко. Таким образом, заявил Луценко, Горбатюк "кормит свое эго, а не добивается справедливости".

В ГПУ 7 мая ожидали Петра Порошенко на допрос в рамках дела о "майдане", однако он не явился. При этом почти одновременно украинские телеканалы транслировали участие главы государства в церемонии приведения к присяге судей Верховного суда.

Горбатюк ранее заявлял, что Порошенко неоднократно вызывали на допрос, а также для подписания протокола допроса главы государства, который состоялся еще 18 ноября 2016 года. Протокол передавали президенту через генпрокурора Украины и помощников семь раз, утверждал представитель ГПУ. Неподписание документа не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

Президент в свою очередь заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на "майдане", которое проводит спецдепартамент ГПУ во главе с Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям "майдана" остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания "для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам", считает Горбатюк.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший глава государства и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления.