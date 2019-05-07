Савченко заявила, что опасается за свою жизнь и обвинила власти в слежке

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что опасается за свою жизнь.

"За мной и однопартийцами власть ведет слежку <...> Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки", - сказала она во вторник после заседания суда по ее делу, передает корреспондент ТАСС.

Броварский городской районный суд Киевской области перенес рассмотрение дела Савченко на 31 мая из-за отсутствия двух адвокатов. По данному делу вместе с Савченко обвиняется также глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. На следующем заседании, как уточнил один из прокуроров, сторона обвинения будет просить взять под стражу Савченко и Рубана на два месяца.

Следствие обвиняет их в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Рубана сотрудники Службы безопасности Украины задержали 8 марта 2018 года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу.

В ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко и Рубана, так как срок их ареста истек.