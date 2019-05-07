Генпрокурор Украины открыл дело против советника Зеленского из-за "незаконного обогащения"

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко инициировал дело в отношении советника новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка.

"Я бы хотел обратить внимание и новоизбранного президента, и его команды о нецелесообразности использования информационных атак на генерального прокурора для того, чтобы защитить лично отдельных членов команды Зеленского. Речь идет об Александре Данилюке, уголовное производство в отношении которого, связанное с нечестным заполнением деклараций, я зарегистрировал и направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)", - сказал прокурор журналистам во вторник.

При этом, по его словам, сразу после открытия производства "от команды Зеленского стали раздаваться заявления о целесообразности отставки генпрокурора".

Ранее Луценко заявлял, что Данилюк добивается его отставки с должности генпрокурора. Он считает, что экс-глава Минфина "хочет решить свою проблему специфическим способом: не извиниться за ложь в декларации, а снять источник проблем - Луценко".

В марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии 65 уголовных производств в связи с признанием Конституционным судом неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В частности, по информации САП, 15 марта было закрыто уголовное производство о незаконном обогащении Данилюка на сумму 28,8 млн гривен ($1,07 млн).