{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Маас и Помпео провели телефонный разговор вместо отмененных переговоров

Госсекретарь США выразил сожаление из-за переноса своего визита

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор вместо отмененной встречи, договорились согласовать новую дату для переговоров. Об этом сообщила во вторник пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

"В ходе разговора Помпео выразил сожаление в связи с тем, что сегодняшние переговоры пришлось перенести. Обе стороны договорились быстро подобрать новую дату. Министр Маас выразил понимание в связи с переносом мероприятия", - отмечается в сообщении.

Изначально ожидалось, что в Берлине Помпео обсудит с Маасом и с канцлером Ангелой Меркель отношения Запада и России, ситуацию на Украине и в Венесуэле. Помпео на посту госсекретаря США еще ни разу не был в германской столице.

Ранее в американской дипмиссии в Берлине сообщили, что запланированные встречи перенесены "в связи с неотложными вопросами".

Теги
УкраинаВенесуэлаРоссияПомпео, Майкл (Майк)Маас, Хайко
Партия Эрдогана снова выдвинет кандидатом в мэры Стамбула Бинали Йылдырыма
Оппозиционная Народно-республиканская партия объявила, что повторно выдвинет кандидатом Экрема Имамоглу
Читать полностью