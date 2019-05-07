Партия Эрдогана снова выдвинет кандидатом в мэры Стамбула Бинали Йылдырыма

ТАСС, 7 мая. Бинали Йылдырым будет кандидатом от Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на повторных выборах мэра Стамбула. Об этом, как сообщила во вторник газета Milliyet, заявил турецкий лидер.

"Наш кандидат известен. Это Бинали Йылдырым", - заявил Эрдоган.

В свою очередь, ведущая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции объявила, что повторно выдвинет кандидатом Экрема Имамоглу.

Согласно официальным данным, Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого с 1994 по 1998 год был Эрдоган. После объявления официальных результатов партия турецкого лидера подала апелляции в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов мэра в Стамбуле и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании.

В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов в Стамбуле сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от НРП будет отозван. Новые муниципальные выборы назначены на 23 июня.