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Brexit

Юнкер считает своей ошибкой молчание и невмешательство перед референдумом по Brexit

Ранее Брюссель предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает своей ошибкой "молчание и невмешательство" перед референдумом по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза, который состоялся в королевстве в июне 2016 года. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Было ошибкой не вмешиваться, потому что мы были бы единственными, кто мог бы разрушить эту ложь. Я был неправ, когда молчал в важный момент", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какие он совершил ошибки на своем посту за пять лет.

"Никто не понимает Англию, но все понимают английский", - сказал он, вызвав смех журналистов.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Страна должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе.

Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

 

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