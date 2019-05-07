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Кризис на Украине

Зеленский заявил, что для него приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней

Новый президент также подчеркнул, что европейский выбор Украины является безальтернативным

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает приоритетом в своей будущей деятельности победу над коррупцией.

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - сказал Зеленский во вторник во время встречи в Киеве с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Новый украинский президент подчеркнул, что европейский выбор Украины является безальтернативным, и что он как гарант конституции будет защищать путь, который выбрали граждане страны. Он также заявил, что начал диалог с Верховной радой, отметив необходимость принятия нового закона о выборах в парламент.

Хан в свою очередь отметил, что убедительная победа Зеленского на выборах дает ему "мандат для борьбы с коррупцией и олигархами".

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