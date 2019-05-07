{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины

Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины. Об этом сообщил во вторник телеканал "112 Украины".

"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал.

Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.

Танасевич была судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она получила диплом в Харьковской юридической академии, а присягу судьи приняла в 2012 году.

Ранее украинское руководство заявляло, что ВАС будет сформирован к концу 2018 года, а затем - к концу весны.

Закон о Высшем антикоррупционном суде Верховная рада приняла в июне 2018 года. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева. В законе указано, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.

Высший совет правосудия определил, что антикоррупционный суд будет состоять из 39 судей.

Теги
Украина
Шеф ФБР не имеет данных о том, что ведомство незаконно шпионило за штабом Трампа
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа
Читать полностью