Посол в РФ: Шри-Ланка поддерживает идею Путина о глобальном фронте борьбы с терроризмом

"Всем нам необходимо то предложение, которое озвучил президент России Владимир Путин в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. Он заявил о том, что нам нужно создать истинно глобальный объединенный фронт противодействия терроризму", - подчеркнул дипломат.

По его словам, волна терактов на Шри-Ланке в конце апреля стала своего рода уроком как для страны, так и для всего мира. "Одна из жен террористов взорвала себя будучи беременной, она убила себя и двоих своих сыновей, которые находились рядом, - отметил Джаятиллека. - Это урок для Шри-Ланки и для всего мира. Если кто-то готов убить себя, убить детей, в том числе своих собственных, то от него можно ожидать любой подлости, любого преступления против нравственности и морали".

Посол подчеркнул, что подобное "может произойти где и когда угодно, если только им [террористам] дать шанс это сделать". "Шри-Ланка столкнулась сейчас с проблемой, с угрозой своему существованию. Но у нее есть опыт [противодействия]", - добавил он.

Джаятиллека также высказался против формирования военных блоков. "Что касается военных методов давления, это возвращение к колониализму, мы все-таки живем в XXI веке, - сказал дипломат. - Раньше какие-то военные рычаги использовались для того, чтобы подавить поднимающиеся экономически страны. Эта практика абсолютно неприемлема и вредна для мирного сосуществования".

"Есть такой проект, как АСЕАН, он более сосредоточен на азиатских странах. Этот проект вызывает большее уважение, чем так называемый Индо-Тихоокеанский проект, призванный ограничить Китай или даже всю территорию большой Евразии, ограничить и сдержать путем образования военных союзов между странами", - продолжил он. Посол подчеркнул, что "образование военных союзов не поможет решению проблемы терроризма".