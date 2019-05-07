Посол Шри-Ланки заявил о намерении укреплять военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Шри-Ланка намерена укреплять военное сотрудничество с Россией, в том числе по подготовке специалистов в этой области. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Шри-Ланки в Москве Даян Джаятиллека.

"Между Россией и Шри-Ланкой действует соглашение о сотрудничестве и взаимной подготовке военных специалистов, и, конечно, мы собираемся продолжать эту практику, это сотрудничество", - подчеркнул дипломат.

По его словам, на прошедшей в апреле на полях Московской конференции по международной безопасности встрече с представителями Минобороны РФ делегация Шри-Ланки разъяснила, что в связи с серией терактов в стране реализация этих соглашений несколько замедлилась. "Потому что все сейчас сосредоточено на преодолении угрозы, которая перед нами стоит", - добавил Джаятиллека.

Он указал, что встреча с представителями российского военного ведомства прошла хорошо, однако он "не уполномочен рассказывать о ней в подробностях". "Но если представители российского Министерства обороны захотят об этом рассказать, то пожалуйста, я не буду ничего иметь против. Я только могу сказать, что они выразили глубокое сочувствие, выразили соболезнования нашей делегации", - продолжил посол.

"Мы очень признательны заместителю министра обороны Российской Федерации [Александру] Фомину, - добавил дипломат. - Российская сторона предложила полное содействие Шри-Ланке, чтобы противостоять угрозе терроризма".