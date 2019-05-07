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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

СМИ: пилот сбитого в Ливии самолета оказался гражданином Португалии

В Ливийской национальной армии сообщили, что пленному оказана медицинская помощь

ТАСС, 7 мая. Пилот самолета, сбитого во вторник Ливийской национальной армией (ЛНА) под Триполи, взят в плен. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По данным телестанции, "он - европеец". Telegram-канал War Journal в свою очередь уточняет, что у летчика гражданство Португалии.

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Ранее сообщалось, что в районе Эль-Хира к югу от ливийской столицы был сбит истребитель Mirage F1, принадлежащий лояльным Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа силам. По информации Telegram-канала War Journal, у летчика гражданство Португалии.

Пресс-служба ЛНА на странице в Facebook подтвердила факт уничтожения самолета, который "попытался нанести удары по позициям армии", и распространила фотографии схваченного "пилота-наемника". Кроме того, в сети появилось видео допроса летчика, который, отвечая на вопросы, говорит, что его зовут "Джимми Эллис", что он "из Португалии" и ему 29 лет. В ЛНА также сообщили, что пленный управлял самолетом, взлетевшем из города Мисурата, расположенном в 200 км к востоку от столицы страны и контролируемом лояльными ПНС силами.

Командующий оперативным штабом Западного округа при ЛНА генерал-майор Абдель Салям аль-Хаси указал, что пилоту оказана медицинская помощь и что он находится в безопасности.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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