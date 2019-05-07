Reuters: США намерены направить плавучий госпиталь в регион близ Венесуэлы

ТАСС, 7 мая. США намерены направить военный плавучий госпиталь в регион вблизи Венесуэлы на фоне усиления напряженности вокруг этой латиноамериканской страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Источники агентства не сообщили, в какие именно страны направится американский плавучий госпиталь. Reuters расценивает этот шаг как новый признак ограниченного и адресного участия Вашингтона в венесуэльском кризисе.

В прошлом году США направили военный плавучий госпиталь Comfort в страны региона для оказание медицинской помощи венесуэльским беженцам. Это судно тогда заходило в порты Колумбии, Перу, Эквадора и Гондураса.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 1 мая, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Однако 2 мая президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. 30 апреля в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

3 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.