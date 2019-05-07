Мэй сожалеет о том, что Великобритании придется провести выборы в Европарламент

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сожалеет о том, что ее стране придется неизбежно провести выборы в Европарламент, так как королевство выходит из ЕС. Об этом, как сообщило агентство Reuters, во вторник заявил представитель главы британского кабинета министров.

По словам сотрудника премьерской канцелярии, Мэй, сожалея о неизбежности этого волеизъявления, в любом случае стремится найти способ провести через Палату общин достигнутое ею в прошлом году с властями ЕС соглашение об условиях "развода" сторон.

На просьбу же прокомментировать слухи о том, что премьер может подать в отставку, представитель главы правительства ответил, что ему неизвестно о том, что намерение Мэй покинуть свой пост только после завершения первой части процесса Brexit могло бы претерпеть какие-то изменения.

Ранее во вторник глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, фактически являющийся заместителем Мэй, признал, что Соединенному Королевству так или иначе придется участвовать в выборах в Европарламент, так как в остающийся до их проведения период правительство не успеет добиться прохождения сделки о выходе из ЕС через Палату общин

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы попытаться заполучить поддержку ее депутатов в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.