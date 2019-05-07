Президент Италии извинился перед королем Испании за ошибку при исполнении гимна страны

МАДРИД, 7 мая. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла принес извинения королю Испании Филиппу VI и его отцу Хуану Карлосу I за то, что в ходе мероприятия в Неаполе по ошибке был исполнен гимн со словам, написанными в 1928 году. Об этом сообщило во вторник агентство Европа Пресс.

По его информации, композиция прозвучала в оперном театре Сан-Карло в присутствии итальянского президента, его португальского коллеги Марселу Ребелу ди Соузы и испанского монарха с отцом. Текст исполненного гимна был написан Хосе Марией Пеманом (1897-1981). После неловкого инцидента как президент Италии, так и представитель театра принесли свои извинения.

Гимн Испании является одним из старейших в мире. В настоящий момент у него нет официального текста.

В 1928 году Хосе Мария Пеман написал слова для гимна по просьбе диктатора Мигеля Примо де Риверы (1870-1930).