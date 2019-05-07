Посол Палестины в ООН: "Сделка века" США может помочь Израилю получить новые территории

ООН, 7 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Готовящийся план США по палестино-израильскому урегулированию не будет учитывать двугосударственного решения и станет основой для аннексии Израилем новых территорий. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Кажется, что основная цель [плана] - это не решение конфликта, а создание предлога для аннексии Израилем новых территорий", - сказал он. "Те, кто действительно заинтересован в мире, основываются на уже достигнутых договоренностях, а не выкидывают их", - продолжил дипломат.

"Если мы слышим, что практически все страны уважают глобальный консенсус по двугосударственному решению, почему это должно отбрасываться? Это бессмысленно, - заявил Мансур. - Когда план администрации [президента США Дональда] Трампа будет лежать на столе, он станет отрицанием данного глобального консенсуса".

При этом дипломат сообщил, что ему не известна точная дата выхода документа. Он также подчеркнул, что в последнее время представители США не проводили никаких официальных консультаций по этому вопросу с властями Палестины. "В первый год президентства Трампа консультации по мирному плану были, но после решения США по Иерусалиму (о признании его столицей Израиля в декабре 2017 года - прим. ТАСС) они прекратились", - сказал он.

"Некоторые в США думают, что палестинцам можно переломать ноги и они приползут, принимая все, что вы им предложите, но эти люди не знают палестинцев", - предупредил Рияд.

3 мая старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщил, что американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Ранее он также сообщил, что детали плана будут раскрыты в начале июня.