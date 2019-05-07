Глава МИД Великобритании: Лондон обеспокоен действиями Москвы и Дамаска в Идлибе

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании выразили обеспокоенность действиями Москвы и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Такая позиция изложена в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, распространенном во вторник МИД королевства.

"Я глубоко обеспокоен эскалацией военных действий со стороны России и сирийского режима в Идлибе в Сирии", - сказано в документе. По утверждению министра, в последние дни поступают "ужасающие сообщения о нападениях на школы, больницы и службы оперативного реагирования". По словам главы британского МИД, последнее наступление "лишь усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Идлибе".

Хант призвал Москву и Дамаск "помнить, что любое будущее применение химического оружия в Сирии будет встречено быстрым и адекватным ответом".

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"), а также что не исключается их наступление на город Хама, который является столицей одноименной провинции, граничащей с Идлибом. 6 мая Купчишин сообщил, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации.

6 мая сирийское государственное агентство САНА сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков. В переданном агентством заявлении военного источника отмечалось, что боевики перебрасывают подкрепления к городу Морик со своих баз на юге соседней провинции Идлиб. Сирийские ВВС, чтобы сорвать планы противника, нанесли удары по его тыловым лагерям и линиям снабжения, отметило агентство.

В конце апреля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов сообщил на Московской конференции по международной безопасности, что террористы контролируют уже 99% зоны деэскалации "Идлиб".