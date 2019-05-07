Вучич заявил, что не признает независимости Косова, пока остается президентом Сербии

БЕЛГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не признает независимости Косова, пока будет оставаться во главе страны. С такими словами сербский лидер выступил во вторник вечером в эфире национального телевидения RTS.

"Пока я президент, я не признаю Косова, можете меня убить или свергнуть", - заявил он. По его словам, через 10-15 лет в Сербии будет другая власть, которая это сделает. "Это будет не Вучич. Вучич будет бороться. Я не буду действовать против народа и народной воли", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что его идея об установлении границ между Косово и Центральной Сербией провалилась. "Провалилась идея об установлении границ между сербами и албанцами, которая была справедливой и правильной", - напомнил он.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.