Профсоюзы Ливана согласились приостановить всеобщую забастовку

БЕЙРУТ, 8 мая. /ТАСС/. Глава Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Ливана Бишара аль-Асмар сообщил во вторник о приостановке продолжавшейся в стране неделю всеобщей забастовки.

"Рабочее движение добилось важной победы в защите прав трудового народа", - заявил профсоюзный лидер, слова которого приводит новостной портал El-Nashra. По словам главы ВКТ, в среду возобновит работу морской порт Бейрута, государственная электрическая компании, общественный транспорт, телекоммуникационная сеть, объекты водоснабжения, госстрах, пенсионный фонд и медицинские учреждения.

Профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки с 1 мая после появившихся сообщений о намерениях властей сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора. В понедельник к ним присоединились служащие Центрального банка Ливана, что парализовало экономическую жизнь страны.

В сложившейся ситуации президент Мишель Аун заверил граждан, что меры властей не затронут средний класс и слои населения с невысокими доходами. Он призвал профсоюзы остановить социальные акции протеста, которые усугубляют экономический кризис и наносят ущерб государству.

Как передал ранее телеканал NBN, ливанское правительство намерено наполовину урезать зарплату министрам, депутатам и высокопоставленным чиновникам. По его информации, на 50% будут уменьшены зарплаты и пособия, получаемые действующими и бывшими президентами и премьер-министрами.

Эти решения одобрены коалиционным кабинетом в рамках программы экстренных мер по сокращению бюджетных расходов.