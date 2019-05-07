В ЮАР пройдут выборы в парламент, по итогам которых определится президент

ПРЕТОРИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Граждане Южно-Африканской Республики (ЮАР) придут в среду на участки для голосования, чтобы выбрать парламент шестого созыва. Партия, которая получает большинство в нижней палате (Национальной ассамблее), утверждает своего лидера президентом страны на следующие пять лет.

Почти 23 тыс. участков для голосования откроются 8 мая в 07:00 и продолжат работу до 21:00 по местному времени (08:00 и 22:00 мск). Официальные результаты выборов должны быть объявлены 11 мая.

Воспользоваться избирательным правом смогут 26 744 565 избирателей. На места в Национальной ассамблее претендуют 48 партий, что является рекордом для ЮАР. При этом на политической арене этой страны доминируют три из них.

Правящая партия и ее программа

"Африканский национальный конгресс" (АНК) - неизменно правящая партия с момента ликвидации в ЮАР апартеида и перехода к демократии в 1994 году. Это старейшая партия страны, образованная еще в 1912 году и возглавлявшая национально-освободительное движение против расово-дискриминационного режима.

Главный пункт ее политической программы на следующую пятилетку - намерение завершить начатую в прошлом году конституционную реформу, открывающую дорогу экспроприации без компенсаций земель белых фермеров. Спустя 25 лет после начала процесса перераспределения богатств страны в пользу чернокожего большинства, белым фермерам по-прежнему принадлежит около 72% земельного фонда, находящегося в частной собственности, что у многих южноафриканцев вызывает недовольство.

Нынешний лидер АНК и глава государства Сирил Рамапоса также обещает привлечь в экономику страны инвестиции на сумму $100 млрд, которые должны помочь властям снизить остроту проблемы безработицы. В настоящее время ЮАР считается одной из самых неблагополучных стран мира по этому показателю. По данным национальной статистики, не имеют работы более 27% ее граждан трудоспособного возраста.

Согласно последним соцопросам, АНК может рассчитывать на 49,5%-61% голосов избирателей. Рейтинг правящей партии в последние годы пострадал от громких коррупционных скандалов, главным фигурантом которых стал ее бывший лидер и экс-президент страны Джейкоб Зума. В феврале 2018 года он вынужден был уйти в отставку, повинуясь решению нового руководства АНК, избранного двумя месяцами ранее на общенациональном съезде.

Рамапоса пообещал наказать виновных в растратах бюджетных средств и вернуть партии доверие избирателей. При этом в ее рядах продолжается острая борьба между сторонниками нынешнего лидера и его предшественника, дальнейший ход которой будет зависеть от результатов на предстоящих выборах.

Правая и левая оппозиция

Главными оппонентами АНК на предстоящих выборах по традиции остается либеральный "Демократический альянс" (ДА), пять лет назад добившийся рекордного для себя показателя 22,23%. Теперь, по разным прогнозам, он должен получить 16%-24%. Большинство экспертов полагают, что либералам не удастся развить свой успех, несмотря на то, что в 2015 году партию впервые возглавил чернокожий политик - Ммуси Маймане.

Наблюдаемый спад популярности ДА объясняется внутренними склоками, приведшими к выходу из него бывшего мэра Кейптауна Патрисии де Лилль, возрождением доверия к АНК после прихода к власти Рамапосы, а также непопулярной среди чернокожего большинства позицией по земельной реформе. Либералы - последовательные противники экспроприации земель без компенсации. Они позиционируют себя как эффективные управленцы, ссылаясь на успехи своих администраций в крупных городах - Йоханнесбурге, Кейптауне, Претории, а также в провинции Западный Кейп.

Третья крупная партия ЮАР - леворадикальные "Борцы за экономическую свободу" (БЭС), обещающие избирателям не только экспроприацию, но и полное огосударствление земли, национализацию резервного банка, недр и крупных предприятий. "Главнокомандующий" Джулиус Малема и другие лидеры "красных беретов" известны регулярными эпатажными выходками и заявлениями, нередко переходящими грань политической корректности и даже законности.

Тем не менее их популярность на подъеме. Социологи прочат БЭС 9%-14%, что может означать существенное увеличение их парламентской фракции, составлявшей в парламенте пятого созыва 25 из 400 депутатов. Пять лет назад за левых радикалов отдали свои голоса 6,35% избирателей.

Чем интересна кампания

Эксперты называют выборы 2019 года самыми конкурентными за всю историю демократической ЮАР, несмотря на то, что АНК почти наверняка должен одержать на них очередную победу. Во-первых, полностью не исключен вариант, при котором он не получит в Национальной ассамблее подавляющего большинства и вынужден будет вступать в коалиции с другими партиями. Во-вторых, вызывает интерес, смогут ли партии, выступающие за радикализацию земельной реформы, получить в палате две трети мандатов, необходимых для внесения поправок в конституцию.

Наконец, одновременно с парламентскими выборами пройдут выборы и в законодательные собрания провинций. Если даже на общенациональном уровне АНК удастся сохранить монополию на власть, то в ряде регионов, в частности в Западном Кейпе, Северном Кейпе и Гаутенге, борьба за лидерство развернется нешуточная, а переговоры о коалициях почти наверняка окажут влияние на общий расклад политических сил в стране.