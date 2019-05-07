Пенс назвал Венесуэлу крупнейшей угрозой миру в Западном полушарии

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс назвал правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро крупнейшей угрозой миру, стабильности и процветанию в Западном полушарии. С таким утверждением он выступил во вторник в Вашингтоне на ежегодной международной конференции стран Северной и Южной Америки.

Участие в ней принимает целый ряд должностных лиц, в том числе вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес, избранный президент Сальвадора Найиб Букеле, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, министр по вопросам диверсификации международной торговли Канады Джеймс Гордон Карр.

"Как обещал президент [США Дональд Трамп], для Латинской Америки настает новый день. Так и есть. Во всем Западном полушарии социализм отмирает, а свобода и процветание, а также демократия возрождаются на наших глазах. За последние два года произошла трансформация, но, как мы все знаем, имела место также и колоссальная дестабилизация. Сегодня единственным крупнейшим источником дестабилизации, единственным крупнейшим нарушителем мира и процветания в Западном полушарии является режим Николаса Мадуро в Венесуэле", - сказал Пенс.

"Борьба в Венесуэле - это борьба между диктатурой и демократией. Мадуро - диктатор, не имеющий никакого легитимного права на власть. Николас Мадуро должен уйти", - добавил вице-президент США.

По словам Пенса, среднестатистический житель Венесуэлы за последние шесть лет потерял в весе чуть больше 9 кг.

"Шесть долгих лет народ Венесуэлы страдал во время правления [президента Николаса] Мадуро. Когда-то Венесуэла была одной из самых богатых стран Западного полушария. Теперь девять из 10 человек здесь живут в бедности. Среднестатистический венесуэлец потерял 20 фунтов [более 9 кг] из-за лишений и плохого питания", - утверждает Пенс.

"Нам сообщили, что воры в Венесуэле не грабят банки, потому что инфляция в этой стране превышает 1000000% в год, а деньги фактический ничего не стоят. Вместо этого они грабят рестораны ради еды", - заявил Пенс. Вице-президент США также выступил с утверждением, что за время президентства Мадуро "преступность, насилие и беззаконие распространились в этой стране".