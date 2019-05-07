Канада выделит $20,8 млн на внешнюю политику и исследования в Арктике

ОТТАВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Канады выделят 28 млн канадских долларов (20,8 млн долларов США) на проекты по исследованию Арктики с целью укрепления своего политического влияния в регионе. Об этом во вторник говорится в сообщении МИД страны, которое распространено по итогам участия главы канадского МИД Христи Фриланд в заседании Арктического совета в Финляндии.

"Министр объявила о выделении более 28 млн канадских долларов на [укрепление] внешней политики Канады в Арктике, в том числе на создание в Канаде ведомства по устойчивому развитию [в этом регионе], а также финансирование исследований в Арктическом регионе через международный Университет Арктики", - сообщили в министерстве. В МИД добавили, что Фриланд заявила также об увеличении финансирования программ по участию коренных народов Севера в деятельности Арктического совета.

Седьмое министерское заседание Арктического совета прошло в финском Рованиеми 6-7 мая. Впервые за историю объединения участникам встречи не удалось согласовать итоговую декларацию.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.