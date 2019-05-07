Бразилия либерализует оружейное законодательство

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник подписал указ, упрощающий порядок получения, ношения, применения и ввоза в страну огнестрельного оружия. Церемонию подписания продемонстрировало в эфире государственное телевидение.

"[Данный закон отражает] нашу принципиальную позицию, выходя за рамки исключительно обеспечения общественной безопасности", - сказал глава государства. По его мнению, этим документом правительство максимально возможным образом расширило рамки действующих ограничений для нынешних и потенциальных владельцев огнестрельного оружия.

В соответствии с документом, жители страны, обладающие статусом охотников, членов стрелковых клубов и коллекционеров оружия, получат право практически свободного перемещения с оружием (от жилища до стрельбища или места охоты). Военные, отслужившие в войсках 10 лет и более также получат право на его ношение.

Кроме того, проживающим в сельской местности владельцам огнестрельного оружия теперь разрешено его применение на всей территории своих сельскохозяйственных угодий против нарушителей границ. Закон также отменяет действовавшую до сих пор госмонополию на импорт стрелкового оружия и увеличивает ежегодный лимит на приобретение патронов с 50 до 1000 штук.

15 января Болсонару подписал указ, упрощающий процесс покупки огнестрельного оружия в Бразилии, согласно которому от необходимости доказывать целесообразность приобретения оружия освобождаются жители сельской местности, а также городов, в которых в год совершается не менее 10 убийств на каждые 100 тыс. жителей. С учетом высокого уровня преступности в Бразилии речь идет практически обо всех крупных административных центрах. При покупке заинтересованным лицам придется предъявить справки о несудимости и о психическом здоровье, а также о прохождении курсов по обучению стрельбе.