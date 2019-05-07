Шанахан обсудил ситуацию в Венесуэле с вице-президентом Колумбии в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан обсудил ситуацию в Венесуэле с вице-президентом Колумбии Мартой Лусией Рамирес в ходе встречи в Вашингтоне.

"Стороны условились продолжить совместную работу для нахождения мирного выхода из кризиса [в Венесуэле], а также обеспечить условия для того, чтобы злонамеренные действия других стран не могли дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, опубликованном во вторник. "Вместе мы призываем [президента Николаса] Мадуро уйти в отставку и обеспечить мирную передачу власти Хуану Гуайдо", - подчеркивается в пресс-релизе.