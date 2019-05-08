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Белый дом приветствовал освобождение журналистов Reuters из тюрьмы в Мьянме

Ранее журналистов приговорили к семи годам заключения за нарушение закона о гостайне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Администрация президента США приветствовала освобождение властями Мьянмы двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Об этом в среду сообщило само агентство Reuters, цитируя заявление Белого дома.

"Мы рады, что заключенные в тюрьме более 500 дней с декабря 2017 года за репортажи о преступлениях против народа рохинджа журналисты теперь воссоединятся со своими семьями", - говорится в заявлении администрации США. Белый дом выразил надежду, что "другие представители СМИ, находящиеся в заключении в Мьянме, также обретут свободу".

Ранее Reuters сообщил, что двое его сотрудников, Ва Лон и Кяу Су Оо, выпущены на свободу по президентской амнистии в Мьянме. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны.

Теги
БангладешСШАМьянма
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