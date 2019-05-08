Опрос: больше половины южнокорейцев поддерживают курс президента на сближение с КНДР

СЕУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Более половины граждан Республики Корея одобряют проводимую президентом страны Мун Чжэ Ином политику в отношении КНДР. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, опубликованные в среду агентством Realmeter.

Из 505 совершеннолетних участников опроса 52,2% заявили, что положительно оценивают политику лидера страны, направленную на нормализацию отношений с КНДР. Не согласны с действиями Мун Чжэ Ина 44,7% респондентов. Еще 3,1% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Среди сторонников правящей Демократической партии "Тобуро" поддерживают политику президента в отношении Пхеньяна 89,8%, а 90,3% людей, симпатизирующих оппозиционной Корейской партии свободы, считают ее в корне неверной.

Опрос прошел 7 мая. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 4,4% при уровне достоверности 95%.