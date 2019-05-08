{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея может оказать КНДР продовольственную помощь

Ранее в ООН заявили, что около 40% жителей КНДР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия

СЕУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Республика Корея в сотрудничестве с международным сообществом рассмотрит вопрос об оказании КНДР гуманитарной помощи. Об этом в среду заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель Министерства объединения.

Он напомнил, что по данным ООН, КНДР испытывает серьезный дефицит продовольствия, вызванный прошлогодними неурожаями.

"С гуманитарной точки зрения мы крайне обеспокоены описанной международными организациями ситуацией в Северной Корее", - отметил представитель министерства. По его словам, соответствующие ведомства Республики Корея проведут консультации и будут "тесно работать с международным сообществом" для решения этой проблемы.

Он напомнил, что во вторник вечером между лидерами США и Республики Корея состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент США Дональд Трамп поддержал план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи КНДР.

Лидеры США и Южной Кореи обсудили недавний доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, согласно которому более 10 млн человек из 25-миллионного населения КНДР (около 40%) сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов. Без гуманитарной помощи миллионам людей в КНДР может грозить голод, заявил официальный представитель ВПП ООН Эрве Верхузел.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, Дональд
Ситуация на Корейском полуострове
Спецпредставитель США по КНДР посетит на этой неделе Южную Корею
Визит Стивена Бигэна в Сеул продлится с 9 по 10 мая
Читать полностью