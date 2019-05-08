Южная Корея может оказать КНДР продовольственную помощь

СЕУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Республика Корея в сотрудничестве с международным сообществом рассмотрит вопрос об оказании КНДР гуманитарной помощи. Об этом в среду заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель Министерства объединения.

Он напомнил, что по данным ООН, КНДР испытывает серьезный дефицит продовольствия, вызванный прошлогодними неурожаями.

"С гуманитарной точки зрения мы крайне обеспокоены описанной международными организациями ситуацией в Северной Корее", - отметил представитель министерства. По его словам, соответствующие ведомства Республики Корея проведут консультации и будут "тесно работать с международным сообществом" для решения этой проблемы.

Он напомнил, что во вторник вечером между лидерами США и Республики Корея состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент США Дональд Трамп поддержал план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи КНДР.

Лидеры США и Южной Кореи обсудили недавний доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, согласно которому более 10 млн человек из 25-миллионного населения КНДР (около 40%) сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов. Без гуманитарной помощи миллионам людей в КНДР может грозить голод, заявил официальный представитель ВПП ООН Эрве Верхузел.