{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Спецпредставитель США по КНДР посетит на этой неделе Южную Корею

Визит Стивена Бигэна в Сеул продлится с 9 по 10 мая

СЕУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит с 9 по 10 мая Сеул, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в среду представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль на брифинге для журналистов.

"В ходе визита Бигэн встретится со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Стороны обменяются оценками ситуации вокруг КНДР, подробно обсудят сотрудничество в вопросах установления прочного мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове", - отметил дипломат.

По его словам, Ли Ду Хун и Бигэн также проведут заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. Это будет первая встреча группы и первая поездка Бигэна в Сеул после саммита США и КНДР во Вьетнаме 27-28 февраля.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
СМИ: число жертв при взрыве близ мечети в Пакистане возросло до восьми
По данным Geo TV, пострадали 25 человек
Читать полностью