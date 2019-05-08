ЦИК Казахстана зарегистрировал семь кандидатов в президенты на выборах 9 июня

НУР-СУЛТАН, 8 мая. /ТАСС/. Центризбирком Казахстана в среду досрочно подвел итоги регистрации кандидатов в президенты на выборах 9 июня. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров по итогам заседания комиссии.

"11 мая в 18 часов заканчивается этап регистрации в президенты Республики Казахстан, согласно календарному плану. Все выдвинутые кандидаты, соответствие которых конституции и конституционному закону о выборах в Республике Казахстан было подтверждено, были зарегистрированы в ЦИК до 6 мая текущего года", - сказал Петров.

По его словам, ЦИК досрочно завершил этап регистрации кандидатов в президенты. "ЦИК зарегистрированы семь кандидатов в президенты Республики Казахстан", - информировал зампредседателя Центризбиркома. Он отметил, что "высвобожденное время позволит кандидатам заняться организацией деятельности штаба, аккумулировать средства в избирательных фондах, более качественно подготовиться к агитационному периоду".

Из семи кандидатов четыре человека выдвинуты партиями. Это действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Дания Еспаева - от партии "Ак жол" ("Светлый путь"), депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии Казахстана, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков - от общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Аул").

Еще три человека зарегистрированы в ЦИК в качестве кандидатов от республиканских общественных объединений. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут общественным объединением "Объединенное национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел - республиканским общественным объединением "Республиканское движение "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля.