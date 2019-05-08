Иран прекратит выполнять обязательства по двум пунктам ядерной сделки

ТАСС, 8 мая. Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - передает заявление президента телеканал PressTV.

Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.

Роухани указал, что "СВПД не прекращает своего действия", а "Иран не выходит из соглашения". "Представителям пяти стран - участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия - прим. ТАСС) были направлены соответствующие письма. Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение", - указал президент Ирана.

Роухани добавил, что "Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере". В частности, обещания касались создания механизмов обхода американских санкций.