Иран прекратит выполнять обязательства по двум пунктам ядерной сделки

ТАСС, 8 мая. Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - передает заявление президента телеканал PressTV.
Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.
Роухани указал, что "СВПД не прекращает своего действия", а "Иран не выходит из соглашения". "Представителям пяти стран - участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия - прим. ТАСС) были направлены соответствующие письма. Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение", - указал президент Ирана.
Роухани добавил, что "Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере". В частности, обещания касались создания механизмов обхода американских санкций.
8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.
22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.
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