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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Иран прекратит выполнять обязательства по двум пунктам ядерной сделки

Речь идет о приостановке продаж обогащенного урана и тяжелой воды на 60 дней
Президент Ирана Хасан Роухани AP Photo/Iranian Presidency Office, Mohammad Berno
Описание
Президент Ирана Хасан Роухани
© AP Photo/Iranian Presidency Office, Mohammad Berno

ТАСС, 8 мая. Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

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"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - передает заявление президента телеканал PressTV.

Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.

Роухани указал, что "СВПД не прекращает своего действия", а "Иран не выходит из соглашения". "Представителям пяти стран - участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия - прим. ТАСС) были направлены соответствующие письма. Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение", - указал президент Ирана.

Роухани добавил, что "Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере". В частности, обещания касались создания механизмов обхода американских санкций.

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8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

В новость были внесены изменения (8:28 мск) - меняется источник, приводятся подробности

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