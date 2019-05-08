В ЮАР началось голосование на общенациональных выборах

ПРЕТОРИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Избирательные участки в ЮАР открылись на всей территории страны для голосования на выборах в парламент шестого созыва, по их итогам на следующие пять лет также будет избран и глава государства. Об этом сообщает в прямом эфире государственная телекомпания SABC.

Почти 23 тыс. участков для голосования открылись в 07:00 и продолжат работу до 21:00 по местному времени (08:00 и 22:00 мск), после чего начнется процесс обработки и подсчета бюллетеней. Окончательные результаты избирком обещает обнародовать не позднее 11 мая.

За места в Национальной ассамблее в этот раз борются 48 политических партий, что является рекордом для ЮАР. Неизменно правящий после ликвидации апаратеида в 1994 году "Африканский национальный конгресс" (АНК) признается фаворитом. Его возглавляет нынешний президент страны Сирил Рамапоса, в феврале 2018 года досрочно сменивший на высшем государственном посту Джейкоба Зуму, репутация которого пострадала из-за серии крупных коррупционных скандалов.

Регулярно проводимые в ЮАР соцопросы прочат АНК победу и на этот раз, однако, даже по самым оптимистичным прогнозам, результат партии должен оказаться наихудшим из тех, что она когда-либо получала на парламентских выборах. Эксперты не исключают и вариант, при котором ей впервые не удастся удержать большинство мест в Национальной ассамблее и придется договариваться о коалиции с другими политическими силами.

Наибольшим влиянием среди оппозиционных партий пользуются либеральный "Демократический альянс" (ДА) и леворадикальные "Борцы за экономическую свободу" (БЭС). Обе они критикуют АНК за коррупцию, однако, расходятся во взглядах почти по всем остальным вопросам, включая земельную реформу, являющуюся главной темой общественных дебатов начиная с прошлого года. БЭС, как и правящая партия, являются сторонниками перехода к экспроприациям земли у белых фермеров без компенсации, тогда как ДА считают, что эта мера ввергнет страну в состояние глубокого кризиса.

Вместе с парламентом южноафриканские граждане также изберут законодательные собрания девяти провинций. Наиболее острая борьба за власть в регионах, как ожидается, развернется в Западном и Северном Кейпах, а также Гаутенге, на территории которого находится столица Претория и экономический центр ЮАР Йоханнесбург.