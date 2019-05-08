Иран возобновит обогащение урана, если участники СВПД не выполнят обязательства

"У других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке", - сказал Роухани.

ТАСС, 8 мая. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнят свои обязательства. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление передавал телеканал Press TV .

В течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Как пояснил президент, "будут остановлены продажи имеющегося в стране обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны", как предписывает сделка. Уран и тяжелая вода будут храниться на территории Ирана. Роухани также отметил, что "у Ирана не осталось другого варианта, кроме сокращения обязательств по СВПД" и страна пошла на это "в целях обеспечения своих прав", а также, чтобы добиться "сбалансированного выполнения условий сделки всеми сторонами".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX, однако механизм до настоящего времени так и не заработал на практике.