{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Министр вооруженных сил Франции выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном

Флоранс Парли также заявила, что может быть поднят вопрос о санкциях в случае, если Тегеран не будет исполнять свои обязательства в рамках соглашения

ПАРИЖ, 8 мая. /ТАСС/. Париж выступает за то, чтобы ядерная сделка с Тегераном была сохранена. Об этом заявила в среду министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью телеканалу BFM.

На эту тему
Как менялась позиция США относительно Соглашения по иранской ядерной программе. Досье

"Сегодня ничего хуже не будет, если сам Иран выйдет из соглашения", - сказала Парли. "Мы хотели бы, чтобы соглашение продолжало жить", - сказала она.

По словам Парли, в случае несоблюдения Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть поднят вопрос о санкциях.

"Сегодня нет санкций со стороны Европы, потому что Иран до настоящего времени сохраняет [выполнение] своих обязательств", - сказала она. "Если эти обязательства не будут соблюдаться, естественно, этот вопрос будет поднят", - подчеркнула Парли, отвечая на вопрос ведущего о возможных санкциях со стороны Европы.

Теги
ИранФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Кризис на Украине
Представитель Госдепа прибыл в Киев для обсуждения реформ и "российской агрессии"
Джордж Кент обсудит с украинскими должностными лицами партнерство Вашингтона и Киева
Читать полностью