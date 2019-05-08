Министр вооруженных сил Франции выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном

ПАРИЖ, 8 мая. /ТАСС/. Париж выступает за то, чтобы ядерная сделка с Тегераном была сохранена. Об этом заявила в среду министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью телеканалу BFM .

"Сегодня ничего хуже не будет, если сам Иран выйдет из соглашения", - сказала Парли. "Мы хотели бы, чтобы соглашение продолжало жить", - сказала она.

По словам Парли, в случае несоблюдения Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть поднят вопрос о санкциях.

"Сегодня нет санкций со стороны Европы, потому что Иран до настоящего времени сохраняет [выполнение] своих обязательств", - сказала она. "Если эти обязательства не будут соблюдаться, естественно, этот вопрос будет поднят", - подчеркнула Парли, отвечая на вопрос ведущего о возможных санкциях со стороны Европы.