Reuters: оправданная по делу о богохульстве христианка Асия Биби покинула Пакистан

ТАСС, 8 мая. Христианка Асия Биби, ранее оправданная по делу о богохульстве, покинула территорию Пакистана. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на ее адвоката Сейф-уль-Малука.

"Я осведомился в доступных источниках. Согласно полученной информации, она уехала в Канаду", - заявил адвокат христианки. На данный момент МИД Пакистана не прокомментировал выезд Биби.

14 июня 2009 года католичка Асия, мать пятерых детей выпила воды из "мусульманского" колодца. Работавшие с ней женщины-мусульманки обвинили ее в осквернении воды. Через пять дней на христианку напала разъяренная толпа. Полицейские доставили Асию в тюрьму по обвинению в богохульстве, на нее тут же завели уголовное дело, которое вскоре попало в суд. В ноябре 2010 года христианку приговорили к смертной казни через повешение с одновременным штрафом на сумму, эквивалентную $1100.

В 2018 году после отмены Верховным судом обвинений в богохульстве и вынесенного ей приговора Асия Биби вышла на свободу из тюрьмы в провинции Пенджаб, где она провела девять лет в ожидании смертной казни. В январе 2019 года МИД Пакистана разрешили Асие выезд за рубеж.