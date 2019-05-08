Глава МИД Китая посетит Россию с официальным визитом

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая прибудет в Россию с визитом. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И 12-13 мая совершит официальный визит в Москву", - сообщил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Гэн Шуан, в ходе поездки Ван И проведет встречи и переговоры с руководством РФ. "Также состоится обмен мнениями по поводу праздничных мероприятий, посвященных 70-летней годовщине установления дипломатических отношений, и по основным международным и региональным вопросам", - добавил он.

Кроме того, как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР, во время визита Ван И "также обсудит ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе апрельской встречи лидеров КНР и РФ".