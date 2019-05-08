Гройсман: Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Украины в среду примет решение о признании незаконными паспорта РФ, выданные украинскими гражданами, проживающим в Донбассе. Об этом заявил на заседании кабмина Украины в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы примем решение правительства, чтобы признать все паспорта, выданные на нашей территории, эти паспорта будут признаны незаконными", - сказал он. Премьер добавил, что такие документы будут считаться незаконными как при пересечении украинской границы, так и при использовании внутри страны. Кроме того, кабмин Украины также признает незаконными "органы", которые будут выдавать такие паспорта в стране.

Премьер подчеркнул, что Киев никогда не признавал и не будет признавать паспорта граждан РФ, выданных жителям Донбасса, назвав эти документы фейковыми.

Гройсман также заявил, что Киев обратится к другим странам с просьбой не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. "Мы обратимся ко всем странам-партнерам, чтобы после соответствующего решения украинского правительства [о непризнании паспортов РФ] ими были приняты аналогичные решения и чтобы эти паспорта были недействительными при пересечении границ", - сказал он.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина готова рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма.