Источник: лидеры ЕС обсудят заявление Ирана по ядерной сделке на саммите в Сибиу 9 мая

БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС обсудят ультиматум Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на неформальном саммите в Сибиу (Румыния) 9 мая. Об этом заявил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Мы оцениваем в настоящее время заявление Ирана, после чего последует наша реакция, - рассказал собеседник агентства. - Этот вопрос будет обсуждаться и на саммите в Сибиу, и на Совете ЕС [на уровне глав МИД 13 мая] в Брюсселе".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.