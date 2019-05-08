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Ситуация на Корейском полуострове

Спецпредставитель США по КНДР обсудил в Токио ситуацию на Корейском полуострове

Стивен Бигэн и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кендзи Канасуги скоординировали позиции Вашингтона и Токио в свете недавних ракетных запусков Пхеньяна

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн провел в среду в Токио встречу с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Кендзи Канасуги. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и скоординировали позиции Вашингтона и Токио в свете недавних ракетных запусков Пхеньяна. Американской стороне также была передана позиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который ранее выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. На этой неделе у Бигэна также запланирован визит в Южную Корею.

В субботу, 4 мая, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

В воскресенье, 5 мая, агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием".

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнАбэ, Синдзо
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