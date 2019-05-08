Социал-демократы и центристы сформируют новое финское правительство

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая. /ТАСС/. Победившая на парламентских выборах 14 апреля оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и партия премьер-министра Юхи Сипили "Финляндский центр" (ФЦ), а также три малые партии будут формировать новое коалиционное правительство Финляндии и определять его повестку. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции лидер СДП Антти Ринне.

"В дополнение к СДП это "Финляндский центр", "Союз "зеленых", "Левый союз" и Шведская народная партия", - сказал он. "При этом в парламенте [у правительственных партий] было бы 117 мандатов", - отметил Ринне.

Таким образом, занявшие второе место на выборах 14 апреля оппозиционные "Истинные финны" и входившая в состав прошлого кабмина Национальная коалиционная партия, ставшая третьей, не войдут в правительство. "Истинные финны", согласно последнему опросу общественного мнения, сейчас являются самой популярной партией в стране, члены коалиции - на втором месте, а СДП - только на третьем.

"Прийти к взаимопониманию по программе работы правительства было проще с центристами, чем с Национальной коалицией", - пояснил свой выбор Ринне. Сразу после выборов в парламент он также говорил, что позиции его партии и "Истинных финнов" далеки друг от друга.

Он заявил также, что надеется на то, что у правительства "будет хорошее сотрудничество с оппозицией по большим вопросам".

Лидер "зеленых" Пекка Хаависто сообщил, что переговоры по программе правительства, которые начнутся уже сегодня, займут 3-4 недели. Сипиля в свою очередь отметил, что "они будут непростыми".