Глава МИД Канады провела первые переговоры в Киеве с избранным президентом Украины

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Первым политиком Украины, с кем встретилась в Киеве в среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, стал новоизбранный президент Владимир Зеленский. Как сообщает пресс-служба Зеленского, стороны обсудили борьбу с коррупцией и конфликт в Донбассе.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - отметил Зеленский во время встречи. Он также подчеркнул, что для этого его команда хочет, чтобы население меньше контактировало с чиновниками и ставит перед собой цель создать "государство в смартфоне".

В свою очередь Фриланд сравнила Зеленского с премьером Канады Джастином Трюдо, а также заверила, что ее стране есть, чему поучиться у Украины, в частности в области электронных деклараций. "Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сказала она.

Стороны также обсудили вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины. Зеленский при этом заявил, что у Киева "есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса".

Фриланд в ходе визита также проведет встречи с действующим главой государства Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.